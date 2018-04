"Dimitrov beweegt heel goed" Goffin beseft dat het lastig wordt: "Grigor en ik kennen elkaar goed. We speelden de laatste tijd veel tegen elkaar en trainden ook samen, vooral op gravel. Hij is altijd een lastige tegenstander. Hij is fysiek erg sterk en beweegt heel goed op het veld. Het is moeilijk voor mij om hem tureluurs te laten lopen." 11:02 ◀

Ik denk niet meer aan mijn oog. De lens die ik nu heb is heel goed - we deden heel wat tests - en ik ben er gewoon aan geworden. Dat was het doel. David Goffin 10:57 ◀

Vanaf dat ik terugkwam uit Miami, bereidde ik het gravelseizoen voor. Ik speelde veel tennis en had zo een heel goeie voorbereiding. David Goffin 10:07 ◀

Boeman voor Goffin, 1e keer gravel Goffin en Dimitrov stonden al 7 keer tegenover elkaar, maar 1 keer kon onze landgenoot winnen: in de kwartfinale van Rotterdam in 2017. De 2 stonden ook tegenover elkaar in de finale van de Masters vorige herfst, waarin Dimitrov in 3 sets won. Het is wel pas hun eerste duel op gravel, afwachten wat dat wordt... 10:01 ◀

Goffin tegen dubbelpartner Dimitrov David Goffin is bezig aan een goeie rentree na zijn oogblessure, die hij 2 maanden geleden opliep in Rotterdag in de halve finale tegen... Grigor Dimitrov. De Belg (ATP-10) en de Bulgaar (ATP-5) zijn vrienden en dubbelen ook samen in Monte Carlo. 09:58 ◀

Vooraf 09:58 ◀

David Goffin BEL geboortedatum: 07/12/1990

geboorteplaats: Rocourt (Bel)

lengte: 1,80 m

gewicht: 68 kg

slag: rechtshandig

prof sinds: 2009 ◀