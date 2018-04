Djokovic gaat strijdend onderuit tegen gravelspecialist Thiem

Djokovic nam al twee keer de beker mee naar huis in Monte Carlo, maar dit seizoen loopt het wat moeizamer voor de Serviër. Zowel in Indian Wells als Miami verloor de twaalfvoudige grandslamkampioen vorige maand zijn eerste wedstrijd. Hij maakte daarna schoon schip in zijn entourage en schoof Agassi en Stepanek aan de kant.

In Monte Carlo liep het al een stuk beter. De ex-nummer 1 won zijn eerste twee matchen in twee sets, maar kreeg met Dominic Thiem een eerste serieuze test in de achtste finales. In de eerste set stond Djokovic al snel 5-2 in het krijt, maar hij werkte drie setpunten weg en haalde het uiteindelijk in een tiebreak.

In de volgende twee sets schakelde Thiem echter nog een versnelling hoger en leek Djokovic vooral fysiek het tempo nog niet te kunnen volgen. Na een strijd van twee uur en 29 minuten stootte de Oostenrijker door. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Rafael Nadal (ATP-1) en Karen Khachanov (ATP-38).