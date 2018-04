Goffin op weg naar topvorm? Bautista Agut is slachtoffer in Monte Carlo

In zijn eerste wedstrijd na zijn oogblessure maakte Goffin nog een wankele indruk tegen de beloftevolle Griek Tsitsipas. Maar in de achtste finales leek onze landgenoot herboren en dat mocht Bautista Agut aan den lijve ondervinden.

Goffin domineerde in de eerste set vanaf de baseline en liet de Spaanse gravelspecialist lopen. Op zijn eigen opslag gaf hij amper drie punten weg. Tel daar nog vijf breakkansen bij voor de Belg en de 6-4-setwinst is de logische uitkomst.

In de tweede set hield Goffin vast aan zijn succesvolle strategie: controleren en de lijnen opzoeken. Bautista Agut gooide het wel over een andere boeg. Hij nam meer risico's, maar maakte zo ook meer fouten. Goffin zag het graag gebeuren.

Bij 5-2 mocht Goffin serveren voor de match, maar plots sloop er gravel in de machine. Zijn eerste opslag kwam niet meer toe, zijn forehand viseerde het voorzichtige midden. Bautista Agut kon zijn twee breaks achterstand volledig goedmaken.

Maar plots vond Goffin het welletjes geweest. Hij overleefde zijn dipje en maakte het nog af in twee sets. In de kwartfinales wacht boeman Grigor Dimitrov, zijn dubbelpartner in Monaco, of de Duitser Philipp Kohlschreiber.