Goffin overwint dip tegen thuisspeler en staat in achtste finales

Net als in zijn eerste ronde leek David Goffin al vrij snel op rozen te zitten in Rome. Tegen wildcard Marco Cecchinato, die onlangs als lucky loser nog een ATP-toernooi kon winnen, nam de Belg een vliegende start. Hij huppelde naar een 5-1-voorsprong, maar plots nam het niveau van Goffin een stevige duik.

Goffin voelde zich niet lekker en riep ook even een dokter op de baan. Cecchinato ging, luid aangemoedigd door het Romeinse publiek, aan de haal met de volgende zes spelletjes. Hij draaide de set zo helemaal om en won met 5-7.

De Italiaan bleef evenwel niet op zijn wolk zitten want in set twee keek hij meteen weer tegen een 3-0-achterstand aan. Dit keer gaf Goffin, die hersteld leek van zijn flauwte, zijn tegenstander in hun eerste onderlinge confrontatie geen kans meer om terug te keren in de set. Ook in de beslissende derde set was het niveauverschil duidelijk.

Negende reekshoofd David Goffin mag zich nu voorbereiden op een moeilijke match tegen Tsitsipas (ATP-43) of Juan Martin Del Potro (ATP-6).