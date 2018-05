Goffin springt vlot over eerste horde in Rome

Goffin zit in de laatste rechte lijn richting Roland Garros. Vorige week sneuvelde hij in Madrid in de achtste finales, in Rome probeert hij het verder te schoppen. Zijn eerste partij werd alleszins een makkelijke klus.

Hij ging in set 1 snel door de opslag van zijn 30-jarige tegenstander. De toon was gezet en de Belg stoomde naar 6-1-setwinst.

In de tweede set kon Mayer iets langer aanklampen. Bij 2-2 versierde Goffin zijn eerste break en bij 4-2 deed hij dat kunstje nog eens over om het op zijn eigen opslag af te maken. In de zestiende finales staat Goffin tegenover de Italiaanse wildcard Marco Cecchinato (ATP-73).