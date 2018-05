Goffin redt het net niet tegen Zverev in kwartfinale in Rome

In set 3 ging Goffin op zijn elan door. Hij liet Zverev lopen en won vlot zijn opslagspelletjes, zelfs op love. Toen de Belg in de 5e game brak, leek Zverev een vogel voor de kat.

Maar plots was de Duitser weer alert en acteerde op een hoger niveau. De winnaar van Madrid vorige week brak meteen terug en zette met een love game Goffin met de rug tegen de muur. Die won geen spelletje meer en mag in de wetenschap dat hij zijn kansen had zich gaan voorbereiden voor Roland Garros.