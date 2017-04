Goffin heeft weinig moeite met Darcis in Monte Carlo

Goffin en Darcis keken elkaar in Monte Carlo voor het eerst in de ogen op gemalen baksteen. Na een studieronde van twee games schakelde Goffin een versnelling hoger. Hij ging twee keer door de service van zijn gouwgenoot en dat voordeel gaf hij niet meer weg in de eerste set: 6-2.

Ook in de tweede set was Goffin oppermachtig. Al meteen in de eerste game snoepte hij de opslag van zijn Daviscup-partner af, om dat daarna ook te doen in game 3. Darcis kon nog één spelletje winnen, maar meer dan dat zat er ook niet meer in: 6-1 en wedstrijd gespeeld.

Monte Carlo is het derde Masters 1000 tennistoernooi van het seizoen. Roger Federer won in Indian Wells en Miami. In Monte Carlo is Rafael Nadal de recordhouder. De Spanjaard won maar liefst negen keer op het Franse gravel.