Ramos-Vinolas speelt in Monte Carlo zijn eerste Masters 1000-finale

Albert Ramos-Vinolas (ATP-24) is de eerste finalist op het tennistoernooi van Monte Carlo. De 29-jarige Spanjaard knokte zich in zijn halve finale in drie sets voorbij de Fransman Lucas Pouille (ATP-17). In de finale neemt Ramos-Vinolas het op tegen zijn landgenoot Rafael Nadal (ATP-7), die David Goffin (ATP-13) uitschakelde.