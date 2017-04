Uniek: Nadal schrijft Monte Carlo 10e keer op zijn naam

Na zijn halve finale tegen David Goffin (6-3, 6-1) speelde Rafael Nadal vanmiddag voor de titel tegen Albert Ramos-Vinolas (ATP-24).

De gravelkoning had weinig moeite met zijn landgenoot, die in de achtste finales Andy Murray had uitgeschakeld. Na 1 uur en 17 minuten gaf het scorebord 6-1 en 6-3 aan.

Dankzij zijn zege zet Nadal zijn naam een tiende keer op de erelijst in het prinsdom, goed voor zijn 70e ATP-toernooizege. Voor het eerst in het moderne tennis (Open Era) slaagt een mannelijke tennisser erin tien keer hetzelfde toernooi op zijn naam te schrijven.