Goffin klopt gravelspecialist Thiem en speelt nu tegen Djokovic

Op zijn geliefkoosde ondergrond vormde Thiem ook deze keer een taaie klant voor Goffin. In de eerste set snelde de Oostenrijker naar een 5-2-voorsprong, maar Goffin kraakte niet. Hij perste er nog een tiebreak uit en trok daarin aan het langste eind.

In de tweede set moest Goffin even op adem komen. Thiem dwong een derde set af. Ook daarin keek Goffin tegen een break achterstand aan, maar op de cruciale momenten toonde hij zijn klasse. Na twee uur en zeventien minuten gooide onze landgenoot zijn handen opgelucht in de lucht.

Voor Goffin is het de eerste keer in vijf deelnames dat hij het in Monte Carlo tot de kwartfinales schopt. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen Novak Djokovic, die ook 3 sets nodig had om Pablo Carreno Busta (ATP-19) te verslaan. Goffin kon in 5 duels tegen de Serviër nog niet winnen.