Federer verslikt zich in Kokkinakis, Nadal is de nieuwe nummer één

Vorige week moest Federer in Indian Wells pas in een zinderende finale tegen Martin Del Potro de duimen leggen, maar in Miami werd het dus een kortstondig avontuur.

De titelverdediger begon nog goed aan zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de kwalificatiespeler Thanasi Kokkinakis. Na iets meer dan een halfuur was de eerste set binnen: 6-3.

Maar Kokkinakis vocht terug en pakte de tweede set op zijn beurt met 6-3. In de beslissende derde set hielden beide spelers gelijke tred en moest een tiebreak uitsluitsel brengen. Daarin was het eerste matchpunt meteen het goede voor Kokkinakis.



Door de nederlaag verliest Federer ook zijn eerste plaats op de ATP-ranking aan Rafael Nadal. Ook bij de vrouwen ging de nummer één er vroegtijdig uit in Miami. Simona Halep verloor in de derde ronde in drie sets van Agnieska Radwanska (WTA-30)