David Goffin kan amper 1 spelletje winnen bij comeback

Goffin kreeg half februari in de halve finale in Rotterdam tegen de Bulgaar Dimitrov een bal tegen zijn oog. De beste Belg stond enkele weken langs de kant en moest het toptoernooi van Indian Wells missen. Miami, waar hij zevende reekshoofd was, was een test.

Het ontbrak Goffin, die sowieso een trage starter is na een periode zonder competitie, aan ritme. Dat kon hij niet wegsteken: in minder dan een halfuur stond de 6-0 op het bord.

Dat Goffin in het eerste spelletje van de tweede set door de opslag van zijn opponent ging, leek op beterschap te wijzen. Maar daar bleef het bij: Sousa versierde 9 breakpunten en won weer 6 games op een rij. Zijn derde matchpunt was het goeie.

Een teleurstelling voor Goffin, die zijn vorige 4 duels tegen de Portugees had gewonnen. Onze landgenoot laat het Daviscupduel van begin april in de VS schieten: hij moet voor een controle van zijn oog terug naar België.