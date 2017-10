Darcis rekent af met Duitser Stebe in Antwerpen

Terwijl de 1/8e finales al volop aan de gang waren, moesten Steve Darcis en Cedrik-Marcel Stebe (ATP-78) nog hun match in de eerste ronde afwerken. Het zou een rommelige match worden, die aanvankelijk evenwichtig was. Bij 5-4 in het voordeel van Stebe verloor Darcis zijn eigen opslag op love.

Ook in de 2e set was het hard labeur voor Darcis. Hij kwam een break op voorsprong, maar moest die toch weer inleveren. Darcis had het geluk dat Stebe last kreeg van zijn pols. Het venijn verdween uit het spel van de Duitser. De 2e set viel zo Darcis te beurt en na een vroege break in de 3e set voor "Mister Davis Cup" gooide Stebe de handdoek.

"Dit was geen topmatch", geeft Darcis toe. "Ik was zelf niet goed, maar ik heb de verdienste dat ik ben blijven aanklampen."