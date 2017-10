Bemelmans overleeft slijtageslag en mag het nu tegen Kyrgios opnemen

"Deze zege geeft me veel vertrouwen. Ik houd een goed gevoel over aan deze match", reageert Bemelmans. "Na zo'n bitse strijd aan het langste eind trekken doet altijd deugd. Ik denk dat het ook voor de fans genieten was."

Bemelmans treft in de tweede ronde Nick Kyrgios. "Ik kijk ernaar uit om hem te bekampen. Het zal natuurlijk geen makkelijke opdracht worden."

"Maar het is geen geheim dat Kyrgios met hoogtes en laagtes tennist. Dat moet ik trachten uit te buiten. Ik geloof zeker in mijn kansen en heb vorige maand in de Daviscup gezien hoe hij verslagen kan worden."