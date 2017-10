Schwartzman houdt de boeman van Goffin uit de finale in Antwerpen

Diego Schwartzman had vorig jaar al de finale in Antwerpen bereikt en krijgt morgen dus de kans om net iets beter te doen dan in 2016. De Argentijn was in twee sets te sterk voor Stefanos Tsitsipas (ATP-122), die gisteren nog David Goffin had uitgeschakeld.

De stuntzege van gisteren zat nog in de benen van Tsitsipas, die meteen zijn opslagspel verloor. Schwartzman serveerde wel solide en kon dankzij een tweede servicebreak de eerste set na een halfuurtje met 6-3 binnenrijven.

In de tweede set kon de jonge Griek twee keer uitlopen dankzij een break, maar Schwartzman knokte zich telkens terug. Bij 6-5 boog Tsitsipas definitief het hoofd.