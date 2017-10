Fransman Tsonga is triomfator in Antwerpen

Jo-Wilfried Tsonga maakte in Antwerpen zijn comeback op de ATP-Tour na een maand verplichte rust door een knieblessure. In de finale maakte hij het verschil met zijn zware opslag en dito forehand.

De Argentijn Diego Schwartzman kon in de tweede set langer gelijke tred houden met Tsonga, maar ging in het slot opnieuw in de fout. Tsonga maakte het af met 6-3 en 7-5.

Schwartzman verloor dus net als vorig jaar in de finale van Antwerpen van een Fransman, in 2016 was dat Gasquet. Voor Tsonga is het al de vierde toernooizege van het jaar. Hij was eerder al de beste in Rotterdam, Marseille en Lyon.