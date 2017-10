Goffin moet zich een set in het zweet werken

"Ik had een moeilijke wedstrijd verwacht en dat is het ook geworden", vertelde David Goffin meteen na zijn overwinning. "Een eerste wedstrijd is nooit eenvoudig. Ik ben blij dat het publiek talrijk aanwezig is. Zo kon ik in de wedstrijd groeien."

"Tiafoe had niks te verliezen. Met zijn stevige forehand ging hij vol voor de aanval. Ook zijn aanval was stevig. Ik heb ervoor moeten knokken."

Vrijdag speelt Goffin in de kwartfinales tegen de Griek Tsitsipas. De nummer 122 van de wereld profiteerde in de 1/8e finales van de opgave van de Kroaat Ivo Karlovic.