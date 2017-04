Franse hoop voor Roland Garros toont weer dat hij klaar is

De Fransman bereikte vorige week in Monte Carlo al de halve finales en heeft ook in Boedapest een sterke week achter de rug. Pouille klopte in de finale Aljaz Bedene (ATP-68) in twee sets: 6-3 en 6-1 na iets meer dan een uurtje.

Bedene had nochtans 16 zeges op een rij geboekt, vooral in het Challenger-circuit. Maar Pouille bleef geconcentreerd en won het tweede toernooi uit zijn carrière. In september vorig jaar juichte hij al in Metz.