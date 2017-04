Goffin ziet enkel in de eerste set af tegen Basilasjvili

David Goffin en Nikoloz Basilasjvili tekenden in de eerste set voor een festival aan servicebreaks.

Goffin verloor drie keer zijn opslagspel, zijn Georgische opponent liet zijn service vier keer liggen: 7-5 in de eerste set was het verdict.

In de tweede set was er geen vuiltje aan de lucht voor Goffin. Zijn service draaide op volle toeren, Basilasjvili kwam nog amper in het stuk voor: 7-5 en 6-0 was het verdict.