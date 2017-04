Rus Chatsjanov verrast David Goffin in Barcelona

Na zijn overwinning tegen de Georgiër Basilasjvili kreeg David Goffin in Barcelona de Rus Karen Chatsjanov voorgeschoteld, de nummer 56 van de wereld. Die ging al in het eerste spelletje door de opslag van Goffin, die later wel een rebreak pakte. Goffin won ook set 1, al had hij daar in de tiebreak wel vier setballen voor nodig.

Ook de tweede set verliep gelijk opgaand. Goffin had het niet onder de markt met Chatsjanov, die in de achtste game een break forceerde. Vervolgens haalde de Rus op zijn eigen opslag de tweede set binnen.

In set 3 moest Goffin net als in de eerste set meteen zijn opslag inleveren. Dat kon hij niet meer rechtzetten. Toen Chatsjanov mocht serveren voor de match wist Goffin wel nog een breakpunt te versieren, maar hij kon het niet verzilveren en verloor ook set 3 en de wedstrijd.