Pouille klopt Tsonga in Wenen

In een Frans onderonsje in de finale haalde Pouille het in twee sets tegen Tsonga (ATP-8): 6-1 en 6-4. Tsonga was ook vorig jaar al verliezend finalist in Wenen. Toen moest hij het onderspit delven voor de Schot Andy Murray.

In 2011 plaatste hij zijn naam wel al eens op de erelijst. Het was voor Tsonga al de vijfde finale van het seizoen. De vorige vier, in Rotterdam, Marseille, Lyon en vorige week in Antwerpen, won hij allemaal.

In totaal heeft Tsonga zestien ATP-titels op zijn palmares.

Voor Pouille was het de vierde ATP-titel, de derde dit seizoen. Eerder dit jaar was hij in Stuttgart en Boedapest de beste.