Del Potro verlengt zijn titel in Stockholm

De afgelopen jaren vecht Del Potro tegen de ene blessure na de andere, maar af en toe kan hij ook zijn onversneden klasse laten zien. Vorige week haalde hij de halve finale in Shanghai, deze week was het raak in Stockholm.

In de finale in de Zweedse hoofdstad zette hij Grigor Dimitrov opzij. De Bulgaar vond geen antwoord op de krachtige service en forehand van Del Potro. In minder dan anderhalf uur stond er 6-4 en 6-2 op het scorebord.

Del Potro was vorig jaar ook de beste in Stockholm, toen versloeg hij Dimitrov in de halve finales. De Argentijn moest dus een jaar wachten op zijn twintigste titel op een ATP-toernooi.