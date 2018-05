Chequered flag for #FP2 in Monaco. Stoffel P8, Fernando P9, 38 and 41 laps respectively. Recap the action: https://t.co/BaLJ8t35UH pic.twitter.com/nmxblcnmd4

Er pakten opnieuw donkere wolken samen boven de pitstraat van McLaren. Fernando Alonso had remproblemen in de eerste oefensessie. In de tweede sessie stonden de twee oranje bolides dan weer lang afgetekend laatste. Maar de Renault-motor trok net op tijd weer in gang, goed voor een achtste plaats voor Stoffel Vandoorne en een negende stek voor Alonso. Vandoorne deed zelfs een seconde beter dan zijn tijd vanmorgen.

Red Bull heerst in Monaco Daniel Ricciardo stapt met een enorme dosis vertrouwen uit zijn F1-bolide. Net als in de eerste sessie klokte hij de snelste tijd af. De Australiër veegde zelfs het trackrecord van de tabellen met 1'11"841. Ploegmaat Max Verstappen bevestigt de dominantie van Red Bull met de tweede plaats.

Vandoorne had minder problemen met zijn wagen, maar echt lekker liep het niet voor onze landgenoot. Zijn tijd was goed voor de 15e plaats.

Problemen voor Alonso Fernando Alonso was er vorig jaar niet bij in Monaco. In de vrije oefensessie heeft hij nog niet echt de kans gekregen om het rondje opnieuw in de vingers te krijgen. Hij had problemen met het remsysteem van zijn McLaren en stond het overgrote deel van de sessie in de garage. Uiteindelijk klokte de Spanjaard de 17e tijd.

