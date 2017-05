🏁 END OF QUALIFYING 🏁 TOP TEN RAI 💪 VET BOT VER RIC SAI PER GRO BUT VAN #Quali #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/VpivnGiay6

RAI: "Obviously it's great... we try to make the best of it tomorrow" #Quali #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/6mmsE1RVsc