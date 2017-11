De laatste vrije oefensessie zaterdagochtend ging goed en we waren de vierde snelste ploeg. Maar we hadden geen magische knop zoals andere teams, die voor meer vermogen zorgt op het moment van de waarheid. We wisten dat het lastig zou worden, maar volgens mij hadden we het potentieel om in Q3 te geraken. Hopelijk kan ik het seizoen op een positieve noot afsluiten door goed te vertrekken, weg te blijven van aanrijdingen en zo een mooie positie te bekomen. Stoffel Vandoorne 19:26 ◀

De startgrid in Abu Dhabi: 1e rij Valtteri Bottas Mercedes Lewis Hamilton Mercedes 2e rij Sebastian Vettel Ferrari Daniel Ricciardo Red Bull 3e rij Kimi Räikkönen Ferrari Max Verstappen Red Bull 4e rij Nico Hulkenberg Renault Sergio Perez Force India 5e rij Esteban Ocon Force India Felipe Massa Williams 6e rij Fernando Alonso McLaren Carlos Sainz Jr Renault 7e rij Stoffel Vandoorne McLaren Kevin Magnussen Haas 8e rij Lance Stroll Williams Romain Grosjean Haas 9e rij Pierre Gasly Toro Rosso Pascal Wehrlein Sauber 10e rij Marcus Ericsson Sauber Brendon Hartley Toro Rosso 15:36 ◀

Bottas voor Hamilton Lewis Hamilton kan zijn tijd niet meer verbeteren in zijn snelle ronde en moet de polepositie aan Valtteri Bottas laten. Achter de beide Mercedes-rijders reed Sebastian Vettel naar de 3e plaats. 15:00 ◀

Met nog anderhalve minuut op de klok blijft Bottas bovenaan de tabellen, maar Hamilton is bezig aan zijn snelle ronde. 14:58 ◀

Felipe Massa plaatste zich ternauwernood voor de laatste kwalificatiesessie en heeft op dit moment de traagste tijd van de 10. Op welke positie mag hij morgen beginnen aan zijn allerlaatste wedstrijd? 14:54 ◀

Bottas en Hamilton vechten op dit moment voor de pole. Räikkönen volgt al op 7 tiende van een seconde. 14:51 ◀

Ook na Q2 is het Mercedes boven:

Vandoorne strandt op plaats 13 Stoffel Vandoorne heeft de 13e tijd neergezet in de 2e kwalificatiesessie en is uitgeschakeld. Ook ploegmaat Fernando Alonso (11e) valt uit de boot. 14:41 ◀

Nico Rosberg kijkt toe:

Halfweg de 2e sessie staat Vandoorne op de 11e plaats. Ook Felipe Massa, bezig aan de allerlaatste kwalificaties van zijn F1-carrière, flirt met de eliminatie. 14:32 ◀

Vandoorne wordt 9e in Q1 Vandoorne klokt af met de 9e tijd in de eerste kwalificatiesessie. De snelste tijd is voor Bottas. Grosjean, Gasly, Wehrlein, Ericsson en Hartley zijn uitgeschakeld. 14:21 ◀

Met nog 5 minuten op de klok in het eerste deel van de kwalificaties staat Stoffel Vandoorne voorlopig op de 8e plaats. De snelste tijd is voor Valtteri Bottas, die een zucht sneller is dan ploegmaat Hamilton. 14:13 ◀

Vandoorne 8e in laatste vrije oefensessie 2 uur voor de kwalificaties heeft Stoffel Vandoorne een goede laatste oefensessie achter de rug. Onze landgenoot parkeerde zijn McLaren op de 8e plaats, wereldkampioen Hamilton was de snelste. 12:05 ◀

zaterdag 12:01 ◀

Dit was een productieve dag. We hebben veel uitgeprobeerd. Als alle puzzelstukjes dit weekend op de juiste plaats vallen, is een knap resultaat mogelijk. Stoffel Vandoorne 20:18 ◀

Vandoorne rijdt de 12e tijd in 2e vrije oefensessie Stoffel Vandoorne heeft wat plaatsen moeten toegeven in de tweede vrije oefensessie. Hij reed de 12e tijd. Ploegmaats Fernando Alonso was 1,682 tiende sneller en strandde op de 10e plaats. De snelste tijd was voor wereldkampioen Lewis Hamilton, voor Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. 16:02 ◀

Vandoorne 8e in 1e vrije oefensessie Stoffel Vandoorne is goed aan het weekend begonnen. Hij zette de 8e tijd neer in de 1e vrije oefensessie en was daarmee een zucht trager dan ploegmaat Fernando Alonso. De toptijd was voor Sebastian Vettel, voor Hamilton en Verstappen. 11:47 ◀

Laatste GP De F1-motoren brullen nog 1 keer dit jaar. In Abu Dhabi staat zondag de afsluitende Grote Prijs op het programma. Sluit Stoffel Vandoorne het jaar af met een mooie prestatie? Volg het hier. 11:40 ◀