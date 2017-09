Vandoorne doet stuk beter dan Alonso Mercedes heeft meteen de toon gezet in Italië. Lewis Hamilton realiseerde de snelste tijd in de eerste oefensessie in een druilerig Monza, voor ploegmakker Valtteri Bottas. De Ferrari-rijders eindigden op meer dan een seconde. Stoffel Vandoorne, voor wie de lange rechte stukken in Monza een nachtmerrie dreigen te worden, deed het voortreffelijk.

12:20