Vandoorne doet minder goed in de tweede oefensessie De tweede oefensessie is iets minder verlopen voor Stoffel Vandoorne. Na zijn 7e plaats in de eerste sessie, werd hij nu 12e in zijn McLaren. Zijn toptijd: 1'06"859. Ploegmakker Fernando Alonso werd 8e. De snelste chrono was, net als in de eerste sessie, voor Lewis Hamilton. Hij bleef Vettel en Bottas nipt voor.

15:46