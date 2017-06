VRT Parijs-Roubaix was de laatste koers van Boonen. Parijs-Roubaix was de laatste koers van Boonen.

Tom Boonen vermaakt zich best goed na zijn laatste koers. Zo zetelt hij niet alleen in de cabine als cocommentator, hij kruipt ook in de racewagen met oa Jack Ickx. Maar met dit huldeboek kunt u nog een keer terugblikken naar zijn mooie loopbaan.