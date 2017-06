De Red Flames doen deze zomer mee aan het EK. De Red Flames doen deze zomer mee aan het EK.

Op dinsdag 13 juni oefenen de Red Flames tegen Japan, een absolute wereldtopper. Japan won het WK in 2011 en verloor de WK-finale in 2015. Sporza heeft 10 duotickets in de aanbieding voor deze oefeninterland in Leuven (aftrap om 20u). Speel hieronder mee.