Depoitre: "Wil niet terugkeren naar België"

Verloren tijd noemt Depoitre zijn passage bij Porto echter niet. "Niet echt. Het is toch een mooie ervaring voor mij. Je kan niet enkel mooie momenten hebben in je carrière. Achteraf gezien heb ik toch de verkeerde keuze gemaakt, maar als een grote club als Porto komt aankloppen, is het moeilijk om te weigeren."

Het is duidelijk dat Depoitre na dit seizoen wil vertrekken naar Porto, maar terugkeren naar België zit er niet in. "Terugkeren naar België zou een mislukking zijn. Ik wil me veel liever bewijzen in het buitenland . We zien wel op het einde van het seizoen."