Ex-Real Madrid-voorzitter: "100 miljoen pond voor Hazard is geen probleem"

"Sinds de transfers van Ronaldo, Bale en Pogba is 100 miljoen pond zowat de norm geworden", liet Ramon Calderon weten aan de Spaanse radio talkSPORT.

"Ik denk dat dat ook de som is die Chelsea zal vragen voor Hazard. Real Madrid staat er financieel goed voor, dus dat bedrag is geen probleem. Alles hangt natuurlijk af van Hazard zelf. Als hij wil vertrekken, zal hij vertrekken."

Het is geen geheim dat Hazard een grote fan is van Real-coach Zinédine Zidane. Als Zidane de Belg in zijn team wil, behoort een transfer dus zeker tot de mogelijkheden.

Hazard speelt sinds 2012 voor Chelsea, dat 40 miljoen euro betaalde aan Rijsel. De Rode Duivel heeft nog een contract tot 2020 bij de leider uit de Premier League.