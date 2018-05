Ibrahimovic voelt zich prima in zijn vel in Los Angeles, waar hij in de nadagen van zijn carrière het nuttige aan het aangename koppelt.

In de vrije tijd een balletje trappen op het strand, met de zon op de achtergrond: het levert leuke beelden op.

Ibrahimovic postte een foto van zichzelf op zijn sociale media met daarbij de even korte als krachtige tekst: "Two shining Stars".