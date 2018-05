"De manier waarop de UEFA-baas die medailles aanneemt: dat is getraind"

Atletico Madrid blikte een onmondig Marseille in de finale met 0-3 in.

De medailleuitreiking in Lyon liep even gesmeerd. UEFA-voorzitter Ceferin zette er vaart achter en gooide de ene medaille na de andere om de nek van de spelers.

"Kijk hoe Ceferin de medailles aanneemt van die man achter de desk. Dit is getraind en ingestudeerd, daar ben ik zeker van", zei Gert Verheyen.

"Ik was onlangs nog bij de UEFA voor mijn trainerscursus. Alles is daar tot in de puntjes getimed. Ze laten daar niets aan het toeval over."