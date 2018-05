VIDEO: Wereldkampioen Williams houdt woord en gaat uit de kleren

Lieven Scheire: "Als schaduw niet over de lijn is, is de bal onmogelijk over de lijn"

Was de bal van Diaby over de lijn of niet? Extra Time nodigt Lieven Scheire uit om aan de hand van schaduwen en het doelnet aan te tonen dat het geen goal was.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Lieven Scheire: "Als schaduw niet over de lijn is, is de bal onmogelijk over de lijn"

Was de bal van Diaby over de lijn of niet? Extra Time nodigt Lieven Scheire uit om aan de hand van schaduwen en het doelnet aan te tonen dat het geen goal was.