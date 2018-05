Duitse vierdeklasser gooit 2 jeugdtrainers buiten die spelers lieten poseren met nazigroet

Lokomotive Leipzig speelt in de Duitse vierde klasse. De assistent van de -17-jarigen dacht afgelopen weekend lollig te doen door zijn spelers met de nazigroet te fotograferen. Maar dat "grapje" komt hem nu duur te staan.

Lokomotive Leipzig heeft de assistent én de hoofdcoach van de U17 voor het leven uit de club verbannen. In Duitsland is het brengen van de Hitlergroet bij wet verboden.

"Dit is een slag in het gezicht van iedere atleet, lid van de club en persoon met gezond verstand", laat de club weten. "De nazigroet geven is niet alleen een criminele daad, het staat ook voor de moord op miljoenen mensen in een onrechtvaardig systeem. Het is geen banale provocatie." De club wil de spelers aan een aantal workshops laten deelnemen.