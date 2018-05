Twee fans snoeien clublogo van Dortmund in reusachtig koolzaadveld

Dat laatste deden twee jonge supporters van Dortmund. Zij drukten hun clubliefde uit door het logo van het Duitse topteam in een reusachtig koolzaadveld te snoeien.

"Het idee is 15 jaar geleden ontstaan, nu hebben we uitgevoerd", zeggen de fans. "Nu we het resultaat met behulp van een drone ook eens vanuit de lucht kunnen bekijken, zijn we zeer tevreden over het resultaat."

Zo'n logo snoei je niet zomaar in een veld. "Er is een heuse berekening aan voorafgegaan. Eerst hebben we het logo geprint, daarna hebben we het omgerekend in de juiste maten en daarna zijn we op het veld aan de slag gegaan."