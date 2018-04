Even schrikken: Dutoit wordt op brancard weggedragen, maar zwaait naar fans

"Een aanvaller kwam recht op mij af en ik val met mijn dij op het hoofd van onze doelman", vertelt Bushiri over de fase. "Ik denk dat het een zware slag was want hij was er even niet meer bij. "Het was schrikken. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt."

De scheidsrechter zag ook dat het geen komedie was en vroeg meteen verzorgers op het veld. Dutoit werd met een nekbrace op een draagbaar van het veld gedragen. De match werd dan maar afgefloten na 97 minuten.

De toeschouwers en de spelers waren even geschrokken, maar de schade lijkt te zullen meevallen voor Dutoit. Terwijl hij werd weggedragen zwaaide hij nog naar het publiek en stak hij zijn duim bemoedigend in de lucht. "Het komt goed. William is een sterke doelman", zei Bushiri.