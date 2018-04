De Bruyne ontspant op het strand van Knokke, Kompany in Hamburg

Bekijk de hattrick van Hamdi Harbaoui tegen Lierse. Het werd uiteindelijk 1-4

Hamdi Harbaoui heeft zijn totaal op 7 goals in 4 dagen gezet. De spits houdt Zulte Waregem zo aan de leiding in zijn groep in Play-off II.

