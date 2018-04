Herent eert zilveren Swings met groots volksfeest

De straten van Herent zagen gisteren zwart van het volk. Ter ere van dorpsheld Bart Swings, die in februari zilver pakte op de massastart in PyeongChang, werd er immers een groots volksfeest gehouden. Tegelijk mocht iedereen die wilde Swings vergezellen op zijn skeelertocht door Herent. Swings zelf genoot van het skeeler-uitje door zijn dorp.

"Het is leuk dat iedereen op skeelers meedoet. Dat is tof voor de skeelersport natuurlijk, maar ook is het een hele eer dat iedereen naar buiten komt. Skeeleren is nog steeds een passie van mij, ik doe dit ook een beetje als ambassadeur van de sport."

In de lokale feestzaal hoort Swings dat hij, net als icoon Ivo Van Damme, ereburger wordt van Herent én dat het nieuwe sportcomplex zijn naam zal dragen: het Sportcomplex Bart Swings. Daarmee lijken de eerbetuigingen stilaan afgerond. Swings richt zich nu op zijn volgende doel: het WK skeeleren dat van 1 tot 8 juli in Arnhem plaatsvindt.