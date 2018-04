Sagan en Boonen begraven strijdbijl op Instagram: "Succes zondag, broer"

Na de Ronde van Vlaanderen klaagde Sagan over een gebrek aan samenwerking tussen de renners in de achtervolging op Niki Terpstra. Ook in Extra Time Koers was dat gisteren een thema.

Tom Boonen was het niet eens met zijn ex-collega uit het peloton. "Ik vind dat hij niet moet zagen over een gebrek aan samenwerking", zei hij aan onze tafel. "Hij is diegene die altijd zit te slepen. Hij doet niets verkeerd door te profiteren van andere ploegen, maar dan moet hij achteraf niet memmen: ze draaien niet rond met mij."

Boonen benadrukte wel dat hij goed overeenkomt met Sagan en dat blijkt nu ook. Sagan zette vandaag een foto op zijn Instagram waarin hij en Tom Boonen een handje geven na de koers. Zijn enige tekst bij de foto was een hartje. Boonen zelf reageerde ook snel: "Succes zondag, broer!"