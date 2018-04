VIDEO: Pfaff en De Ideale Wereld keuren WK-hotel Rode Duivels

Is dat even schrikken: verdwaalde auto rijdt plots tussen de renners in Aalst

Bijzonder beeld na een dikke 60 kilometer koers in de Ronde van Vlaanderen. In het centrum van Aalst duikt er plots een verdwaalde auto op tussen de renners. Gelukkig zonder veel erg.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Is dat even schrikken: verdwaalde auto rijdt plots tussen de renners in Aalst

Bijzonder beeld na een dikke 60 kilometer koers in de Ronde van Vlaanderen. In het centrum van Aalst duikt er plots een verdwaalde auto op tussen de renners. Gelukkig zonder veel erg.