VIDEO: Salah bezorgt schoolkinderen de verrassing van hun leven

Mo Salah is een van de supersterren van de Premier League. Een groep schoolkinderen kreeg de kans om de spits van Liverpool te ontmoeten. De opdracht was eenvoudig: geef commentaar bij wedstrijdbeelden, het beste duo zou een meet & greet winnen.

De kinderen staken hun bewondering niet onder stoelen of banken, van "hij is de Egyptische koning" tot "hij heeft een geweldig kapsel". Groot was dan ook hun verbazing toen Salah tevoorschijn sprong van achter een levensgrote foto. Al was er één jongen die droogjes reageerde: "Waar is Firmino?"