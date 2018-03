Opa van Lewis Cook verdient aardige duit aan interlanddebuut kleinzoon

Het gaat snel voor Lewis Cook. Vorig jaar werd de nu 21-jarige middenvelder van Bournemouth nog wereldkampioen met de Engelse U20, enkele maanden later mocht hij tegen Italië al zijn eerste cap bij de A-ploeg opspelden.

Weinigen hadden deze stormachtige progressie verwacht. Behalve dan zijn grootvader Trevor Burlingham. Die stapte 4 jaar geleden een gokkantoor binnen om er 500 pond achter te laten. Als zijn kleinzoon voor zijn 26e zou debuteren voor Engeland zou hij het 33-voudige van zijn inzet terugkrijgen.

Opa Trevor kan vandaag dus datzelfde gokkantoor weer verlaten met 17.000 pond (een kleine 20.000 euro) in zijn achterzak. Het is het grootste bedrag voor een weddenschap van deze aard sinds Harry Wilson debuteerde voor Wales. Zijn opa had 50 pond ingezet toen Harry nog een peuter was, maar wel tegen een inzet van 2.500 tegen 1. Uiteindelijk incasseerde de man 125.000 pond.