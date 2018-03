Het hotel van Mousa Dembélé in Antwerps centrum is officieel geopend

"Gulde Schoen is uw thuis, waar alles kan, mag en mogelijk gemaakt wordt. Wij bezorgen u een heel speciaal verblijf in 't Stad", prijst de stervoetballer van Tottenham en de Rode Duivels zijn hotel met 9 suites aan.

Het hotel onderscheidt zich van andere luxehotels door een aantal extra diensten. Zo kunnen gasten desgewenst een beroep doen op een privé-butler, kinderopvang en/of gepersonaliseerd shopadvies.

Het hotel bevindt zich op de Antwerpse Melkmarkt, hartje centrum dus. Het pand dateert van 1493, toen het nog tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk behoorde. Het pand veranderde in de loop der tijden verschillende keren van bestemming en is na een grondige verbouwing omgebouwd tot wat het nu is. De zus van Dembélé zal het hotel uitbaten.