"Peter = gay" schrijft MNM-presentatrice op fiets van Benoot

Van den Steen, op de vraag van Van de Veire hoe het ochtendritueel verlopen was: "Zeg Peter, Tiesj was al wakker, hé. Hij en Nikolas. Al heb ik wel moeten vragen wie wie was, want ik wist het niet (lacht)."

Van den Steen tegen Benoot: "Tiesjke, goeiemorgen! Hoe gaat het?"

Benoot: "Goed. Ik heb goed geslapen en het weer ziet er vrij goed uit."

Van den Steen: "Wat hebben jullie gisterenavond gedaan? Ben je nog weggeweest?"

Benoot: "Neen, ik ben in het hotel gebleven. Na het eten hebben we nog een tijdje aan tafel gezeten. Rond 22u ben ik gaan slapen, dus was er weinig tijd om andere dingen uit te steken."

Om 8.50u had Benoot nog niet gegeten. Benoot: "Ik heb speciaal op jou gewacht, Julie. Normaal eet ik havermout, brood met confituur, eitjes... Veel, ja. Zoveel mogelijk. Het is niet dat ik echt veel honger heb, het is vooral eten om te eten."