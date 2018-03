VIDEO: Neymar kan al dansen (maar of PSG en Brazilië dat leuk vinden?)

Neymar liep eind februari een breukje op van een middenvoetsbeentje, wat de Champions League-droom van PSG verknalde tegen Real Madrid.

Na een operatie op 3 maart is de aanvaller 2 à 3 maanden out. Op het WK moet hij er weer helemaal staan. Hij draagt nog steeds een grote brace rond zijn geblesseerde voet en verplaatst zich in een rolstoel of met krukken.

Dat weerhield de goedlachse Braziliaan er niet van om een dansje te placeren. Een vriend gooide het op Instagram. Tart Neymar hiermee het lot? Hij lijkt toch alvast voorzichtig genoeg en doet het op één been.