De Boer: "Ik kan nog veel leren van Mourinho"

Mourinho nam aanstoot aan die woorden en riposteerde: "Als Rashford onder Frank zou trainen, zou hij weten hoe je verliest. Elke wedstrijd in Engeland heeft De Boer verloren. Dit is een citaat van de slechtste coach in de geschiedenis van de Premier League."

De Boer wil komaf maken met het dispuut(je). "Het is nogal een dingetje geworden, mijn optreden bij BT Sport. Terwijl ik er niks persoonlijks mee bedoelde. Mourinho's manier van spelen is gewoon een andere opvatting dan wij in Nederland gewend zijn", zegt De Boer in Algemeen Dagblad.

"Als een groot en zelf opgeleid talent als Rashford even wat minder speelt, zou hij er in de Ajax-cultuur niet 1-2-3 uitgehaald worden, heb ik gezegd. En de club zou ook niet meteen een andere speler halen. Maar in de filosofie van Mourinho en Manchester United is dat anders en dat is hun goed recht."

"Ik ging ook breder in mijn analyse, met name over Engeland en het WK. Als United in de winter Alexis Sanchez haalt en die speelt dan 8 op de 10 keer op de positie van Rashford, dan kan Engeland daar last van hebben in de aanloop naar het WK. Rashford is het grootste Engelse talent in zijn leeftijdsgroep."