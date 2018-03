Bekijk Sportweekend van 11 maart

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit over de slotspeeldag in de Jupiler Pro League en praat na met Peter Vandenbempt over de degradatie van KV Mechelen en de POI-plaats van Standard. Voorts blikken we met Stoffel Vandoorne vooruit op het nieuwe F1-seizoen. Oostende wint de bekerfinale in het basketbal, Cercle Brugge wint het promotieduel tegen Beerschot Wilrijk en Soler is eindwinnaar in Parijs-Nice.

???media.video.type.mz_vod???

Bekijk Sportweekend van 11 maart

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit over de slotspeeldag in de Jupiler Pro League en praat na met Peter Vandenbempt over de degradatie van KV Mechelen en de POI-plaats van Standard. Voorts blikken we met Stoffel Vandoorne vooruit op het nieuwe F1-seizoen. Oostende wint de bekerfinale in het basketbal, Cercle Brugge wint het promotieduel tegen Beerschot Wilrijk en Soler is eindwinnaar in Parijs-Nice.