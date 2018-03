Zidane: "Ramos had een beetje in zijn broek gedaan"

Goed een kwartier voor tijd tegen Eibar zocht Sergio Ramos plots de kleedkamer op. Na een vijftal minuten verscheen de verdediger in een schone uitrusting weer op het veld. "Hij had een beetje in zijn broek gedaan. Daarom is hij naar het toilet gegaan", was de uitleg van Real-coach Zinédine Zidane na de wedstrijd.

Na afloop kon Ramos er zelf wel om lachen. "De natuur riep", grapte hij.