De eerste Europese manche van de Freeride World Tour in Andorra heeft fraaie beelden opgeleverd. De Zweed Turdell en de Italiaanse Tricomi stortten zich op de steile flanken het best naar beneden op ski's, de Amerikaan Luebke en de Oostenrijkse Mandl triomfeerden op een snowboard in Ordino-Arcalis.